Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны

Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны
Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны
После начала полномасштабного вторжения украинские IT-компании стали естественными партнёрами армии: у них есть быстрые команды, продуктовая экспертиза и опытные инженеры, способные работать с современными технологиями.
Favbet Tech уже более трёх лет сотрудничает с Силами обороны Украины и сегодня развивает сразу несколько военных направлений.
«Системная поддержка украинской армии со стороны Favbet Tech имеет три ключевых компонента для обеспечения технологического преимущества наших воинов на поле боя — FPV-дроны, AI-системы для разведки и целеуказания, а также подготовку подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам», — рассказывает CEO FAVBET Tech Артём Скрипник.
В сегменте беспилотников FAVBET Tech инвестирует в разработку и производство программно-аппаратных комплексов FPV-дронов, которые затем передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач.
Кроме того, специалисты FAVBET Tech работают над созданием комплекса с технологиями искусственного интеллекта, который повышает скорость и точность обработки разведданных, способен «подсвечивать» потенциальные цели и по возможности упрощать работу подразделений.
Детали проекта компания не раскрывает по соображениям безопасности, однако подчёркивает, что работа ведётся в тесном сотрудничестве с ротами ударных БПЛА. Система проходит испытания в полевых условиях и дорабатывается с учётом реальных потребностей подразделений на линии столкновения.
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Отдельное направление — подготовка к противодействию вражеским дронам. Как рассказывает Артём Скрипник, здесь Favbet Tech сотрудничает с подразделениями десантно-штурмовых войск. В рамках инициативы компания поддерживает поставку антидронового «ружья» и помогает создавать программно-оперативный тренажёрный комплекс для обучения выявлению и подавлению БПЛА.
«Именно БПЛА сегодня являются одним из самых опасных и распространённых средств поражения на поле боя. Задача FAVBET Tech сейчас — дать как можно большему числу наших воинов современные инструменты и навыки для противодействия вражеским беспилотникам», — говорит руководитель.
По словам компании, текущие инженерные разработки являются логическим продолжением поддержки оборонных усилий Украины со стороны FAVBET Tech. С первых дней полномасштабного вторжения специалисты компании принимали участие в атаках на критическую ИТ-инфраструктуру врага, а также занимались разработкой программного обеспечения для нужд ВСУ.
Компания также является партнёром ГО «КиберПолк», с которой сотрудничает в направлениях киберзащиты, и ранее профинансировала расширение инженерной школы «Дронарня», что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту БПЛА.
FAVBET Tech — украинская IT-компания с главным офисом в Киеве. В 2025 году вошла в «Топ-50 украинских IT-компаний» по версии издания DOU. В том же году компания стала соучредителем AI-комитета Ассоциации «IT Ukraine», объединившего ведущие компании отрасли вокруг вопросов устойчивого развития искусственного интеллекта в Украине.
По материалам:
Favbet Tech
