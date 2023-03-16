Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео) — Finance.ua
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Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)

Технологии&Авто
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Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)
Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)
В Германии презентовали новый Volkswagen ID.2all. Концепт-кар является предсерийной версией будущего бюджетного электромобиля. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Электрокар Volkswagen ID.2 появится в 2025 году и будет стоить до 25 000 евро в базовой версии. Хэтчбек В-класса станет преемником Volkswagen Polo и сопоставим с ним по размерам.
Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)

Габариты Volkswagen ID.2all:

  • длина — 4050 мм;
  • ширина — 1812 мм;
  • высота — 1530 мм;
  • колесная база — 2600 мм.
Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)
В салоне установлены спортивные сиденья и скошенный снизу руль. Хэтчбек получил виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 490-1330 л.
Презентован самый дешевый электромобиль Volkswagen: он сменит Polo (видео)
Электромобиль Volkswagen построен на укороченной платформе МЕВ Entry. Он получил 226-сильный мотор и разгоняется до 100 км/ч за 7 с, а его запас хода составляет 450 км. Быстрая зарядка батареи на 80% займет 20 минут.
Интересная деталь: хотя ID.2 будет самым дешевым электромобилем Volkswagen на момент старта продаж, в перспективе появится еще более доступная модель. Она будет стоить около 20 000 евро.
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По материалам:
Фокус
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