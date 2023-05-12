Презентован новый Hyundai i20 2024: как изменился компактный хэтчбек (фото) — Finance.ua
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Презентован новый Hyundai i20 2024: как изменился компактный хэтчбек (фото)

Технологии&Авто
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Презентован новый Hyundai i20 2024: как изменился компактный хэтчбек (фото)
Презентован новый Hyundai i20 2024: как изменился компактный хэтчбек (фото), Фото: Hyundai
Представлен новый Hyundai i20. Компактный хэтчбек В-класса прошел фейслифтинг и поступает в производство на предприятии в Турции с третьего квартала этого года.
Подробности модели раскрыли на официальном сайте Hyundai.
Hyundai i20 2024 стал более выразительным с виду. У него новые раскосые фары и увеличенная шестиугольная решетка радиатора. Кроме того, заменены бамперы и освежены фонари.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Салон Hyundai i20 2024 практически не претерпел изменений. В базовой версии установили новый экран бортового компьютера, тогда как в более дорогих вариантах приборная панель полностью цифровая.
Первоначальная комплектация Hyundai i20 теперь содержит USB-C разъем, системы автоматического торможения и удержание в полосе. Среди опций появилось оборудование, присущее моделям высшего класса — акустика Bose, адаптивный круиз-контроль и камеры для «слепых» зон.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
С линейки Hyundai i20 2024 года пропал начальный 1,2-литровый двигатель. Теперь хэтчбек предлагают только с 1,0-литровыми турбомоторами на 100 и 120 л. с. и комплектуют 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.
В модельном ряду останется и заряженный 204-сильный Hyundai i20 N, однако пройдет модернизацию отдельно и будет представлен позже.

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По материалам:
Фокус
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