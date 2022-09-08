Презентован новый Ford Transit 2023 — Finance.ua
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Презентован новый Ford Transit 2023

Технологии&Авто
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Презентован новый Ford Transit 2023
Презентован новый Ford Transit 2023, Фото: Ford
Состоялась официальная презентация Ford Transit 2023. Новое поколение коммерческой модели дебютировало в электрическом исполнении, а дизельную версию добавят позже.
Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Новый Ford Transit смотрится знакомо, но получил огромные радиаторную решетку и раскосые светодиодные фары. Разработчики утверждают, что улучшили аэродинамику на 10% по сравнению с предшественником. Модель по-прежнему предложена в грузовой, грузопассажирской и пассажирской версиях.
Фото: Ford
Фото: Ford
Фургон Ford Transit предлагают в нескольких вариантах по длине — с грузовым отсеком объемом от 5,8 до 9 кубометров. Грузоподъемность электронной версии составляет 1100 кг.
В салоне появились виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей. Руль авто может откидываться и превращается в удобный столик для водителя.
Электромобиль Ford E-Transit Custom (именно так назвали электрический вариант) предложен в версиях мощностью 135 и 217 л. с. В обоих случаях крутящий момент достигает 415 Н∙м и этой тяги достаточно, чтобы буксировать двухтонный прицеп.
Фото: Ford
Фото: Ford
Аккумуляторная батарея емкостью 74 кВт∙ч взята у электропикапа Ford F-150 Lightning. Запас хода составляет 380 км, а зарядить электрокар Ford можно за 8 часов от домашней электросети и за 41 минуту — в быстром режиме от зарядной станции. Кроме того, можно питать от батареи разные электроприборы.
Производство Ford E-Transit Custom наладят в Турции. Электромобиль поступит в продажу с осени 2023 года.
По материалам:
Фокус
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