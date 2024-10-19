Презентован новый электрический Renault 4 (фото) — Finance.ua

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Презентован новый электрический Renault 4 (фото)

Технологии&Авто
307
Презентован новый электрический Renault 4 (фото)
Презентован новый электрический Renault 4 (фото)
Культовый французский автомобиль Renault 4 возвращается на дороги в совершенно новом виде.
Об этом сообщает motor1.
Электрический кроссовер, сохранив узнаваемые черты предшественника, предлагает современным автолюбителям сочетание ретро-стиля и передовых технологий.
Презентован новый электрический Renault 4 (фото)
Новый Renault 4 сохранил отличительные черты оригинальной модели: квадратный кузов, круглые фары и вертикальные задние фонари.
Однако автомобиль стал значительно больше и получил современную оснастку. Под капотом — электрическая силовая установка, которая обеспечивает впечатляющую динамику и запас хода.
Презентован новый электрический Renault 4 (фото)
Производитель обещает, что новый Renault 4 будет доступен в нескольких комплектациях, отличающихся мощностью двигателя и емкостью батареи.
Благодаря быстрой зарядке автомобиль можно зарядить до 80% всего за полчаса.
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По материалам:
НВ
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