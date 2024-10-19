Презентован новый электрический Renault 4 (фото) — Finance.ua

Презентован новый электрический Renault 4 (фото) Вчера 04:10 — Технологии&Авто

Презентован новый электрический Renault 4 (фото)

Культовый французский автомобиль Renault 4 возвращается на дороги в совершенно новом виде.

Об этом сообщает motor1.

Электрический кроссовер, сохранив узнаваемые черты предшественника, предлагает современным автолюбителям сочетание ретро-стиля и передовых технологий.

Новый Renault 4 сохранил отличительные черты оригинальной модели: квадратный кузов, круглые фары и вертикальные задние фонари.

Однако автомобиль стал значительно больше и получил современную оснастку. Под капотом — электрическая силовая установка, которая обеспечивает впечатляющую динамику и запас хода.

Производитель обещает, что новый Renault 4 будет доступен в нескольких комплектациях, отличающихся мощностью двигателя и емкостью батареи.

Благодаря быстрой зарядке автомобиль можно зарядить до 80% всего за полчаса.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.