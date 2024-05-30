Презентован новый BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: как изменилась спортивная модель (фото) — Finance.ua

Презентован новый BMW M 3 2024: как изменилась спортивная модель (фото) Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Презентован новый BMW M 3 2024: как изменилась спортивная модель (фото)

В Германии представлен новый BMW M 3 2024. Спортивные седан и универсал прошли модернизацию и поступят в продажу с июля. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Обновленный BMW M 3 не слишком изменился снаружи. Его можно узнать по измененным фарам и новым кованым дискам диаметром 19 и 20 дюймов. Кроме того можно заказать пакет с карбоновым декором кузова.

В салоне BMW M 3 2024 установили новый скошенный руль. На передней панели размещен изогнутый двухсекционный дисплей, причем мультимедийная система у авто новая. Кроме того, внутри стало меньше кнопок. Также несколько изменена отделка и алюминиевые вставки стали стандартными.

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По-прежнему BMW M 3 оснащен 3,0-литровой рядной турбошестеркой. В стандартной версии она развивает 480 л. с., а у M 3 Competition — 510 л. с.

В то же время, полноприводный BMW M 3 Competition xDrive стал более мощным — его мотор выдает 530 л. с. В этом варианте разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч.

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Фокус По материалам:

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