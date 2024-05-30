Презентован новый BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: как изменилась спортивная модель (фото) — Finance.ua
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Презентован новый BMW M3 2024: как изменилась спортивная модель (фото)

Технологии&Авто
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Презентован новый BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: как изменилась спортивная модель (фото)
Презентован новый BMW M3 2024: как изменилась спортивная модель (фото)
В Германии представлен новый BMW M3 2024. Спортивные седан и универсал прошли модернизацию и поступят в продажу с июля. Их подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Презентован новый BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: как изменилась спортивная модель (фото)
Обновленный BMW M3 не слишком изменился снаружи. Его можно узнать по измененным фарам и новым кованым дискам диаметром 19 и 20 дюймов. Кроме того можно заказать пакет с карбоновым декором кузова.
Презентован новый BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: как изменилась спортивная модель (фото)
В салоне BMW M3 2024 установили новый скошенный руль. На передней панели размещен изогнутый двухсекционный дисплей, причем мультимедийная система у авто новая. Кроме того, внутри стало меньше кнопок. Также несколько изменена отделка и алюминиевые вставки стали стандартными.

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По-прежнему BMW M3 оснащен 3,0-литровой рядной турбошестеркой. В стандартной версии она развивает 480 л. с., а у M3 Competition — 510 л. с.
Презентован новый BMW M<sup><small>3</small></sup> 2024: как изменилась спортивная модель (фото)
В то же время, полноприводный BMW M3 Competition xDrive стал более мощным — его мотор выдает 530 л. с. В этом варианте разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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