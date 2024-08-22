Презентован Mercedes-Maybach SL 680 — первый родстер и самая быстрая модель бренда 22.08.2024, 00:23 — Технологии&Авто

Презентован Mercedes-Maybach SL 680 — первый родстер и самая быстрая модель бренда

Немецкий люксовый бренд Maybach, принадлежащий Mercedes-Benz, представил первый серийный родстер Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Он получил статус самой быстрой модели бренда Mercedes-Maybach.

Эксперименты с открытыми Mercedes-Maybach уже были, хотя машины выпускались очень малыми сериями: в 2016 году было построено 300 единиц Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, а в 2017-м мир увидел 99 монструозных внедорожников Mercedes-Maybach G 650 Land. Теперь к идее открытого Майбаха вернулись на постоянной основе, ведь у новинки нет лимита в своем тираже.

Если базовый Mercedes-AMG SL нынешнего поколения R232 — это формальный кабриолет с задними сиденьями, версия Maybach — двухместный родстер. Вместо заднего ряда оборудован отсек для саквояжа, и он отделан той же дорогой кожей наппа, что и передняя часть салона. А сверху этот отсек накрыт дополнительным жестким обтекателем, также изменившим профиль машины, хотя сам кузов остался стандартным.

Внешне Mercedes-Maybach SL отличается от AMG-версий другой радиаторной решеткой, измененными бамперами и богатой хромированной отделкой. Установлены оригинальные колеса диаметром 21 дюйм, трехлучевая звезда расположена на капоте, тогда как у кабриолетов Mercedes-AMG SL она вписана в радиаторную решетку.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series предложен в двух базовых вариантах: Red Ambience — это красный кузов с чёрным капотом, а White Ambience — белый кузов с чёрным капотом. Клиент сможет выбрать любой другой цвет, но это уже будет спецзаказ с соответствующей доплатой.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series создан на основе серийной модели Mercedes-AMG SL 63. Здесь битурбомотор V8 4.0 (585 л.с., 800 Нм), привод 4Matic+ (с муфтой на передней оси) и полноуправляемое шасси. Однако вместо девятиступенчатого автомата AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением установлен ее «гражданский» вариант 9G-Tronic с обычным гидротрансформатором. Время разгона до сотни выросло с 3,6 секунды в версии AMG до 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч (AMG может набрать 315 км/ч).

Продажа родстеров Mercedes-Maybach SL 680 начнется весной 2025 года, поэтому цена еще не объявлена.

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Avtosota По материалам:

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