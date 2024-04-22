Презентовали самый мощный Ford Mustang 2024 (фото, видео) — Finance.ua

Презентовали самый мощный Ford Mustang 2024 (фото, видео) Сегодня 04:58 — Технологии&Авто

Презентовали самый мощный Ford Mustang 2024 (фото, видео)

Новый Ford Mustang 2024 года получил первую заряженную версию от Shelby. Ее назвали Super Snake и будут выпускать небольшими партиями — по 250 автомобилей в год. Об этом сообщается на сайте Shelby American.

Ford Mustang Shelby Super Snake может сохранить стандартный 5,0-литровый V8 на 480 л. или его оснастят механическим компрессором, что поднимет отдачу до 830 сил. Пока это самый мощный Ford Mustang седьмого поколения, хотя для модели прошлой генерации Shelby выпускали и 1300-сильные версии.

Кроме того, установили громкий спортивный выхлоп от Borla. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или 10-ступенчатую автоматическую КПП. Подвеску Ford Mustang серьезно доработали, а трансмиссию усилили.

Отличить новый Ford Mustang Shelby Super Snake можно узнать по более агрессивной передней части, аэродинамическому обвесу, расширенным колесным аркам и большому заднему антикрылу.

К тому же Ford Mustang Shelby Super Snake стал легче. Его 20-дюймовые диски изготовлены из магния, капот — алюминиевый, а бамперы и передние крылья — карбоновые. В салоне улучшили отделку и установили памятные таблички с серийным номером авто.

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Фокус По материалам:

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