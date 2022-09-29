Превентивный законопроект: государство не планирует выводить конкретные банки с рынка — Finance.ua

Превентивный законопроект: государство не планирует выводить конкретные банки с рынка Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Превентивный законопроект: государство не планирует выводить конкретные банки с рынка

Принятие законопроекта об особенностях выведения из рынка системно важного банка в условиях военного положения — превентивные меры, и он не готовился под какой-либо конкретный банк.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев во время марафона «Единые новости»

«Мы не говорим о том, что у нас есть конкретные кандидаты или конкретные банки на вывод таким образом с рынка. Этот законопроект — об особых условиях вывода с рынка системно важного банка, если это решение будет принято в период военного положения. Этот механизм, бесспорно, должен быть, чтобы клиенты этих системных банков не пострадали, государство четко отреагировало на вызов, который может возникнуть в условиях военного положения», — сообщил Даниил Гетманцев.

По словам Даниила Гетманцева, депутаты Верховной Рады в свое время приняли закон о 100% гарантиях депозитов на время войны именно для поддержки банковской системы.

Благодаря этому закону депозиты населения даже в войну увеличиваются. И текущий законопроект об особых условиях вывода с рынка системно важного банка — еще одна такая превентивная мера для стабилизации банковской системы Украины.

Планируется, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект на следующей неделе.

Справка Finance.ua:

в Верховной Раде в пятницу, 23 сентября, зарегистрировали законопроект об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Его авторами являются группа депутатов во главе с руководителями налогового комитета Данилом Гетманцевым и Ярославом Железняком;

законопроектом предлагается предоставить государству в лице Минфина право по предложению Нацбанка участвовать в выводе с рынка системно важного банка, а Фонду гарантирования вкладов физлиц — продавать такой банк государству по спецпроцедуре. Какой банк нужно будет вывести с рынка, пока не указывается.



Телеканал 24 По материалам:

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