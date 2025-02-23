Пресейл XYZVerse превысил $8 миллионов быстрее, чем ожидалось, благодаря инвестициям институциональных инвесторов и крупным держателям XRP! — Finance.ua

ПРОМО Пресейл XYZVerse превысил $8 миллионов быстрее, чем ожидалось, благодаря инвестициям институциональных инвесторов и крупным держателям XRP! Сегодня 13:45 — Криптовалюта

Пресейл XYZVerse превысил $8 миллионов быстрее, чем ожидалось, благодаря инвестициям институциональных инвесторов и крупным держателям XRP!

XYZVerse стремительно преодолел отметку в $8 миллионов на этапе пресейла, превзойдя все ожидания. Крупные институциональные инвесторы и заметные держатели XRP проявляют серьезный интерес. Такой быстрый приток капитала вызывает вопросы: что стоит за этим ростом? И почему крупные игроки подключаются именно сейчас? Похоже, что впереди нас ждут важные события.

🚀 XYZVerse задает новый тренд. Может ли это быть следующей мем-койн-сенсацией с ростом?

Шум вокруг XYZVerse — это не просто хайп. Это первый в мире спортивный мем-койн, который привлекает как фанатов спорта, так и криптоэнтузиастов, создавая уникальное сочетание, набирающее обороты. Сильный пресейл и активное сообщество заставляют инвесторов внимательно следить за проектом, надеясь на серьезную прибыль.

💎 Больше, чем просто мем-койн

В отличие от большинства мем-койнов, которые быстро угасают, XYZVerse создает новый тренд. Он сочетает динамику спортивного мира с вирусной культурой мемов — и это работает.

🔥 Пресейл идет полным ходом.

💲 Цена токена выросла с $0.0001 на 1 этапе до $0.002 на 10 этапе.

на 1 этапе до на 10 этапе. 📊 90% от цели в $7.5 миллионов уже собрано.

Итоговая цель пресейла — $0.1 за токен. Ранние инвесторы уже получили существенную скидку, и это привлекает все больше внимания.

📈 Оптимистичный настрой по $XYZ

XYZ уже вызывает ажиотаж: 95% пользователей ожидают роста. Проект привлек внимание известных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster (более 800,000 подписчиков) охарактеризовал XYZVerse как «лучшую возможность для огромных прибылей». На CoinMarketCap токенуже вызывает ажиотаж:пользователей ожидают роста. Проект привлек внимание известных криптоинфлюенсеров.(более) охарактеризовалкак «лучшую возможность для огромных прибылей».

💡 Важно: хотя крипторынок непредсказуем, энтузиазм вокруг проекта очевиден.

💰 Прозрачная токеномика и долгосрочные цели

XYZVerse предлагает структурированную экономику токена:

15% — на обеспечение ликвидности.

— на обеспечение ликвидности. 10% — на бонусы и аирдропы для сообщества.

— на бонусы и аирдропы для сообщества. 17.13% — зарезервированы для сжигания токенов (дефляционная модель, увеличивающая спрос).

Эти меры направлены на долгосрочную устойчивость и рост стоимости токена.

🤝 Сообщество — двигатель проекта

Проект делает ставку на сообщество. Недавно запущенная Программа Амбассадоров позволяет пользователям зарабатывать токены, продвигая проект. Также идут переговоры с известными спортсменами, чтобы усилить узнаваемость бренда.

XYZVerse — это не просто мем-койн, а уникальная платформа, которая объединяет фанатов спорта и криптоэнтузиастов, создавая экосистему с высоким потенциалом роста.

🌙 Будет ли XYZVerse следующей крипто-сенсацией?

С учетом стремительного пресейла, сильного сообщества и амбициозного плана развития, XYZVerse имеет все шансы стать новым лидером среди мем-койнов. Пока пресейл продолжается, у вас есть шанс войти в проект на выгодных условиях.

💸 XRP: Криптовалюта для глобальных платежей

XRP — это цифровая валюта, поддерживаемая XRP Ledger, созданная для обеспечения быстрых и недорогих транзакций по всему миру. Проект запустили Джед МакКалеб, Артур Бритто и Дэвид Шварц, выпустив 100 миллиардов токенов, из которых 80 миллиардов были переданы компании Ripple для дальнейшего развития.

Особенности XRP:

🌐 Децентрализованная сеть — устойчивая к цензуре и подделке.

— устойчивая к цензуре и подделке. 🏦 Скорость и низкие комиссии — транзакции обрабатываются за считанные секунды.

— транзакции обрабатываются за считанные секунды. 🔒 Безопасность — операции необратимы и не требуют банковских посредников.

Ripple заморозил 55 миллиардов XRP в эскроу для контроля над предложением и обеспечения стабильности. Благодаря этому XRP остается одной из ведущих криптовалют для международных переводов.

📊 Вывод

Хотя такие токены, как XRP, демонстрируют стабильный рост, XYZVerse ($XYZ) выделяется среди них как первый спортивный мем-койн, ориентированный на рост. Благодаря уникальной концепции и сильному сообществу, проект имеет все шансы стать следующей крупной сенсацией на крипторынке.

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