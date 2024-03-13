Премию FinAwards в 2024 году получат лидеры в четырех новых номинациях — Finance.ua

Премию FinAwards в 2024 году получат лидеры в четырех новых номинациях Сегодня 14:35

Премию FinAwards в 2024 году получат лидеры в четырех новых номинациях

Продолжается голосование за финалистов премии FinAwards 2024. Лучших изберут из 250 участников финансового рынка Украины.

Количество пользователей, которые отдают свои голоса за тех участников, которые, по их мнению, заслуживают признания, уже рекордное. В общей сложности присоединились более 35,5 тысячи человек. Участие в голосовании очень важно, ведь это возможность поддержать лидеров и инноваторов отрасли, а также сформировать тренды украинского финрынка.

В этом году победителей будут определять в 31 номинации, среди которых четыре появились впервые:

Инфлюэнсер года FinTech рынка

Инфлюэнсер года Инвестиционного рынка

Лучший YouTube-канал о финансах

Лучший Telegram-канал о финансах

В списке претендентов на звание лучших YouTube и Telegram-каналов оказались те финансовые продукты, авторы которых предоставляют актуальную информацию в сфере финансов, учат, как ими управлять, и помогают повысить осведомленность украинцев в финансовой сфере.

За победу будут бороться 16 Telegram-каналов:

Цена государства @finstop Wallet Pro Hugs. fund TAB Finance Бизныч | Финансы | Инвестиции Финансист | Бизнес и тренды Vladyslav Svidloff ICU — инвестиции, капитал, Украина Bonds & Stocks Украина Филипп Олейник: Код финансовой свободы [Миллион за 7 лет] Тарас Гук. Инвестиции, финансы, бизнес Великанов читает DOUBLETOP Iplan.ua Баллады Экономного Рыцаря

Среди YouTube-каналов, которые знакомят своих зрителей с миром финансов и борются за признание, оказались:

Зажги цели | GOALS on FIRE Михаил Пацан Wallet Pro Больше Золота УкрИнвестКлуб EXMO.com_UA 🇺🇦 Филипп Олейник: Код Финансовой Свободы Monitor. Estate Moncheri Girl Taras Guk Экономическая правда DOUBLETOP Финансовый портал «Минфин»

отдав свой голос на сайте премии FinAwards 2024 до 17 марта включительно. Если вы увидели в списке полюбившиеся онлайн-платформы, обязательно поддержите их. Сделать это можно,до 17 марта включительно.

Кто же одержит победу, станет известно уже совсем скоро. 29 марта состоится церемония награждения, на которой объявят лидеров этого года. Все желающие смогут посетить мероприятие, приобретя предварительно билеты. Гостей мероприятия ждут нетворкинг с лидерами и инноваторами отрасли, участие в праздновании успехов FinTech и инвестиционных сфер, а также специальными гостями церемонии станет музыкальная группа Kozak System.

Помогают с проведением FinAwards 2024 спонсоры, среди которых крупнейший банк Украины «ПриватБанк», который продолжает бесперебойно работать для граждан несмотря на все трудности, микрофинансовая организация Credit7, которая заботится о финансовой стабильности украинцев в трудные времена, а также официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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