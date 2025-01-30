Премия FinAwards 2025: кто уже попал в список номинантов — Finance.ua

Премия FinAwards 2025: кто уже попал в список номинантов
Из года в год премия FinAwards нацелена не только на признание лучших из мира финансов, но и на определение векторов направления развития сервисов и продуктов украинских финансовых компаний на следующий год. Важно, что решающую роль в этих процессах играют именно пользователи услуг, ведь они участвуют непосредственно в голосовании и выборе победителей.
Кто может получить награду на премии FinAwards 2025?
В этом году ожидается, что за признание будут сражаться около 150 номинантов в 36 номинациях. Окончательный список претендентов будет утвержден до 19 февраля, ведь именно сейчас идет этап проверки анкет потенциальных номинантов.
Все номинации будут распределены между четырьмя основными категориями — Финансовый продукт, Финансовые учреждения, Технологии, Личности.
Само же голосование начнется 19 февраля. В течение почти месяца все желающие поддержать свои любимые банки, МФО, страховые, Telegram- и YouTube-каналы, криптообменные сервисы и другие компании смогут отдать свой голос на сайте премии. К тому же, проголосовать можно будет сразу в нескольких номинациях.
Какие номинанты уже утверждены?
Несмотря на то, что процесс отбора претендентов на победу продолжается, решение об участии некоторых компаний уже принято.
Так, в частности, в категории Финансовый продукт будут представлены следующие криптообменки:
- Payex24 — надежная платформа для обмена электронных и фиатных активов;
- Pocketbank.net — производит обмен цифровых денег и фиатной валюты с минимальной комиссией без скрытых дополнительных отчислений;
- 100BTC — топовый обменник по количеству цифровых валют.
Кроме того, за звание лучших сразятся следующие инвестпредложения:
- NovaPay — международная платежная система для перевода средств;
- Земинвест — сервис земельных инвестиций;
- Семейные молочные фермы — первый инвестиционный проект, развивающий индустрию семейных молочных ферм.
В целом, в категории Финансовый продукт будет несколько номинаций, среди которых Карта № 1 в кошельке, Самый дешевый кредит МФО, Лучший продукт страховой компании: Зеленая карта, Лучший YouTube-канал о финансах, Лучший Telegram-канал о финансах, Лучшее инвестиционное предложение, Лучший сервис криптообмена и другие.
Присоединяйтесь к голосованию и выбирайте лучших. И помните: каждый ваш голос поможет сформировать тренды финансового рынка на 2025 год!
Детали по ссылке
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