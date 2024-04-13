Премиальный бренд представил экономичные гибридные авто (фото) — Finance.ua

Премиальный бренд представил экономичные гибридные авто (фото) 13.04.2024, 01:04 — Технологии&Авто

Премиальный бренд представил экономичные гибридные авто (фото), Фото: Stellantis

Премиальный бренд DS расширяет свою линейку гибридных моделей. Бензоэлектрические версии появились в DS3 и DS4.

Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Новые DS 3 и DS 4 получили гибридную установку, состоящую из 1,2-литрового бензинового турбодвигателя на 136 л. с. и 230 Н∙м, а также встроенного в 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию электромотора, развивающего 28 л. с. и 55 Н∙м.

Фото: Stellantis

Автомобили разгоняются до 100 км/ч более чем на секунду, что скорее версии с 1,2-литровым 130-сильным турбомотором. Новый DS 3 Hybrid стартует до сотни за 8,4 секунды, а DS 4 Hybrid — за 10,4 секунды.

Однако основным преимуществом является экономичность — гибридная установка позволяет снизить расход топлива на 16−20%, то есть сэкономить 1,1−1,2 л на 100 км.

Фото: Stellantis

Новый DS 4 потребляет в среднем 5,1 л/100 км, а DS 3 — 5,0 л/100 км. Снижается на 15−19% и уровень выбросов СО2.

К тому же гибриды DS 3 и DS 4 могут проезжать короткие расстояния в электрическом режиме благодаря батарее емкостью 0,9 кВт∙ч.

Новые DS с гибридной установкой уже выходят на рынок Евросоюза.

Гибрид DS 3 стоит от 39 950 евро, а DS 4 — от 44 250 евро.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.