Премьера внедорожника и пикапа бренда Scout (фото) — Finance.ua

Премьера внедорожника и пикапа бренда Scout (фото) Сегодня 04:18 — Фондовый рынок

Премьера внедорожника и пикапа бренда Scout (фото)

Компания Scout после долгого перерыва почти в 44 года показала два интересных концептуальных автомобиля — внедорожник и пикап. Внедорожник Scout Traveler и пикап Terra идейно вышли из оригинальных автомобилей Scout, выпускавшихся International Harvester в период с 1961 по 1980 год.

Что еще известно о новинке

Это будут электрокары, при этом заявленная система Harvester — бензиновый генератор, наращивающий запас хода до 800 километров. Можно заказать в качестве опции. Без генератора электрокары Scout с полностью заряженной АКБ преодолеют расстояние до 560 км.

Внедорожник и пикап разделили рамную платформу, оба поддерживают установку шин диаметром до 35 дюймов и имеют клиренс более 30 см. Самый доступный Traveler обойдется в 50 000 долларов. Пикап Terra оценивается дороже — от 51 500 долларов. Сборка новинок намечена на 2027 год.

Внедорожник и пикап получат уникальную раму с несущей конструкцией, которую разрабатывали специально для Scout. А еще обе модели будут максимально приспособлены для бездорожья: механическая блокировка дифференциалов, жесткий задний мост и прочее.

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uamotors По материалам:

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