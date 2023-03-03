Премьер Румынии взял в советники систему на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

Премьер Румынии взял в советники систему на основе искусственного интеллекта 03.03.2023, 01:15 — Технологии&Авто

Премьер Румынии взял в советники систему на основе искусственного интеллекта

Премьер-министр Румынии Николае Чуке объявил, что его почетным советником стала система на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Romania Journal

«Правительство Румынии стало первым на национальном и международном уровнях, поскольку мы обсуждаем первого правительственного советника, использующего искусственный интеллект, его имя «Ион», происходящее от зеркального перевода слова «мы», — сказал Чуке перед заседанием правительства в среду, 1 марта.

Он добавил, что роль почетного советника состоит в том, чтобы консультировать правительство по улучшению помощи румынским гражданам, информировать его в режиме реального времени о предложениях и пожеланиях румын.

Читайте также: Что такое ChatGPT и почему он так популярен

Чуке также отметил, что система использует искусственный интеллект, чтобы быстро и автоматически фиксировать взгляды, мнения румын, их жалобы, используя информацию, доступную в публичном пространстве.

По словам премьер-министра, система на 100% является румынским проектом, являющимся результатом совместных усилий исследователей, экспертов и компаний в этой области.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.