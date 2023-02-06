Премьер Норвегии предложил выделить Украине более $7 млрд в течение пяти лет — Finance.ua
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Премьер Норвегии предложил выделить Украине более $7 млрд в течение пяти лет

Казна и Политика
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Премьер Норвегии предложил выделить Украине более $7 млрд в течение пяти лет
Премьер Норвегии предложил выделить Украине более $7 млрд в течение пяти лет
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил выделять по 15 млрд норвежских крон (около $1,5 млрд) ежегодно в течение пяти лет для предоставления гуманитарной и военной помощи Украине.
Об этом сообщают европейские СМИ.
«Мы предлагаем, чтобы Норвегия внесла долгосрочный вклад в помощь Украине. Мы предлагаем 15 млрд крон ежегодно Украине в течение пяти лет, то есть 75 млрд крон в сумме», — сказал премьер.
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По его словам, планируется, что в течение первого года половина этих денег пойдет на гуманитарную помощь, вторая половина — на помощь в военной сфере.
Для одобрения этого предложения за него должно проголосовать большинство в парламенте.
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Норвежское издание Thelocal отмечает, что гарантий того, что депутаты утвердят это предложение в его нынешнем виде, нет, поскольку у правительства нет большинства в парламенте: для одобрения законов, находящиеся у власти левоцентристы каждый раз должны получать поддержку хотя бы части оппозиции.
Напомним, через фандрейзинговую платформу United24 за 9 месяцев собрано почти 279 млн долларов в поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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