ЕС предоставит Украине первый миллиард на восстановление после войны — Finance.ua

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ЕС предоставит Украине первый миллиард на восстановление после войны

Казна и Политика
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ЕС предоставит Украине первый миллиард на восстановление после войны
ЕС предоставит Украине первый миллиард на восстановление после войны
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве объявила о выделении первого миллиарда евро на восстановление разрушений от войны россии против Украины в соответствии с планом «Быстрого восстановления».
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.
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«Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы путина наносят энергетической инфраструктуре — это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц — это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали „Быстрое восстановление“ немедленно. Это встроено в больший процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард „Быстрому восстановлению“ будет предоставлен... Так что работа может начаться немедленно», — сказала она.
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Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил ЕС, что потери Украины от агрессии россии могут достигать 750 млрд евро.
Между тем президент Европейского совета Шарль Мишель призвал столицы стран ЕС ускорить переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму $300 млрд для восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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