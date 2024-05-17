Премьер назвал четыре направления работы по улучшению ситуации в энергетике — Finance.ua

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Премьер назвал четыре направления работы по улучшению ситуации в энергетике

Казна и Политика
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Премьер назвал четыре направления работы по улучшению ситуации в энергетике
Премьер назвал четыре направления работы по улучшению ситуации в энергетике
Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры, децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критической инфраструктуры, повышением энергоэффективности и увеличением добычи для разрешения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство, энергетики и все ответственные ведомства работают в непрерывном режиме, чтобы максимально улучшить ситуацию. Учитывая всю сложность ситуации, в который раз призываем граждан экономно использовать электроэнергию. Это должно стать новой привычкой и новой нормой для всех нас», — подчеркнул Шмыгаль в соцсетях.
При этом Премьер назвал четыре направления работы по улучшению ситуации в энергетике:
  • Во-первых, продолжаем ремонты.
  • Вторая задача — это децентрализация и обеспечение надежного энергоснабжения для критической инфраструктуры.
  • Еще один ключевой элемент — это энергоэффективность.
  • Четвертая задача — это увеличение добычи энергоресурсов.

Справка Finance.ua:

  • ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на следующей неделе. Об этом в эфире марафона «Единые новости» сказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Однако, по его словам, полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели;
  • российские войска весной нанесли четыре массированных удара по энергетической инфраструктуре Украины, атаковав и объекты генерации, и системы передачи электроэнергии. В энергосистеме теперь перманентный дефицит, усилившийся из-за похолодания. Чтобы его перекрыть, Украина ежедневно импортирует электроэнергию из Европы — Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии и Словакии. В последние дни объемы импорта в «Укрэнерго» называют рекордными.
По материалам:
УНН
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