Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку — Finance.ua
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее заявление Трасс сделала в четверг, 20 октября. Трасс будет оставаться в должности премьер-министра, пока не будет избран ее преемник.
«Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия были озабочены тем, как оплачивать свои счета. Незаконная война путина в Украине угрожает безопасности всего нашего континента. Меня избрала Консервативная партия с мандатом изменить это», — сказала Трасс.
По ее словам, правительство изложило видение экономики с низкими налогами и высоким темпом роста, которая бы воспользовалась свободами Brexit.
«Однако я признаю, что, учитывая эту ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия. Поэтому я обратилась к Его Величеству Королю, чтобы сообщить ему, что я подаю в отставку с поста лидера Консервативной партии», — заявила Трасс.
Она рассказала, что утром встретилась с главой комитета Грэхемом Брейди. Они договорились, что выборы руководства будут завершены в течение следующей недели.
«Это гарантирует, что мы будем оставаться на пути выполнения наших фискальных планов и поддержания экономической стабильности и национальной безопасности нашей страны. Я буду оставаться премьер-министром, пока не будет избран преемник», — сказала Трасс.
Напомним, 7 июля Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Соединенного Королевства. А уже 5 сентября в Великобритании объявили нового премьер-министра — Лиз Трасс.
По материалам:
suspilne.media
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