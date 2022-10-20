Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку — Finance.ua

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку Сегодня 15:58

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подает в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее заявление Трасс сделала в четверг, 20 октября. Трасс будет оставаться в должности премьер-министра, пока не будет избран ее преемник.

«Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия были озабочены тем, как оплачивать свои счета. Незаконная война путина в Украине угрожает безопасности всего нашего континента. Меня избрала Консервативная партия с мандатом изменить это», — сказала Трасс.

По ее словам, правительство изложило видение экономики с низкими налогами и высоким темпом роста, которая бы воспользовалась свободами Brexit.

«Однако я признаю, что, учитывая эту ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрала Консервативная партия. Поэтому я обратилась к Его Величеству Королю, чтобы сообщить ему, что я подаю в отставку с поста лидера Консервативной партии», — заявила Трасс.

Она рассказала, что утром встретилась с главой комитета Грэхемом Брейди. Они договорились, что выборы руководства будут завершены в течение следующей недели.

«Это гарантирует, что мы будем оставаться на пути выполнения наших фискальных планов и поддержания экономической стабильности и национальной безопасности нашей страны. Я буду оставаться премьер-министром, пока не будет избран преемник», — сказала Трасс.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Соединенного Королевства. А уже 5 сентября в Великобритании объявили нового премьер-министра — Лиз Трасс.

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