Премьер Испании объявил о новой помощи Украине на 55 млн евро: часть пойдет в поддержку бизнеса — Finance.ua

Премьер Испании объявил о новой помощи Украине на 55 млн евро: часть пойдет в поддержку бизнеса Сегодня 14:14

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде в субботу объявил о новой помощи Украине объемом 55 млн евро — для развития малого и среднего бизнеса и модернизации школ.

«Украина платит большую цену с точки зрения разрушений городов и инфраструктуры. Поэтому мы должны убедиться, что страна восстанавливается. Тем самым создавая условия для ее роста и процветания. И мы уже начали это», — сказал Санчес.

«Сегодня моя страна, Испания, решила выделить еще 55 миллионов евро, включая предложение 51 миллиона евро Группе Всемирного банка, чтобы помочь финансировать малые и средние предприятия в Украине, а также 4 миллиона евро ПРООН для обеспечения школ в Украине зелеными, дружественными и устойчивыми энергосистемами», — отметил премьер Испании.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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