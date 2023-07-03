Премьер Испании объявил о новой помощи Украине на 55 млн евро: часть пойдет в поддержку бизнеса — Finance.ua
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Премьер Испании объявил о новой помощи Украине на 55 млн евро: часть пойдет в поддержку бизнеса

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Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде в субботу объявил о новой помощи Украине объемом 55 млн евро — для развития малого и среднего бизнеса и модернизации школ.
«Украина платит большую цену с точки зрения разрушений городов и инфраструктуры. Поэтому мы должны убедиться, что страна восстанавливается. Тем самым создавая условия для ее роста и процветания. И мы уже начали это», — сказал Санчес.
«Сегодня моя страна, Испания, решила выделить еще 55 миллионов евро, включая предложение 51 миллиона евро Группе Всемирного банка, чтобы помочь финансировать малые и средние предприятия в Украине, а также 4 миллиона евро ПРООН для обеспечения школ в Украине зелеными, дружественными и устойчивыми энергосистемами», — отметил премьер Испании.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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