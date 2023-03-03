Премьер дал обещание населению об изменении тарифов на электроэнергию — Finance.ua
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Премьер дал обещание населению об изменении тарифов на электроэнергию

Личные финансы
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Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что социально незащищенные слои населения не пострадают от необходимости восстанавливать разрушенную энергетику за счет пересмотра тарифов.
Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию.
«До конца отопительного сезона — мы если дали обещание, то выполним его — никакие тарифы меняться не будут», — сказал он.
Он добавил, что разрушенную россиянами инфраструктуру нужно восстанавливать, и это невозможно покрыть за счет нынешних средств энергокомпании, потому что они продают электроэнергию по регулируемо сниженным ценам.
Глава Кабмина отметил, что все энергетическое сообщество работает над тем, чтобы не допустить глубокий энергетический кризис. Однако Шмыгаль пообещал, что социально незащищенные слои не испытают возможной финансовой нагрузки из-за коммунальных тарифов.
«Правительство и Офис президента однозначно могут пообещать, что люди, уязвимые слои населения не могут пострадать из-за какой-либо реализации проектов по развитию восстановления, стабилизации, развития энергетики Украины. Поэтому мы будем это делать чрезвычайно сбалансированно и взвешенно, но путь к электрорынку, к рынку газа, для развития цивилизованного энергетического рынка для Украины важен», — пояснил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • В мае 2022 года Кабмин принял законопроекты о введении на период военного времени и 6 месяцев после его завершения моратория на повышение коммунальных тарифов.
  • Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 грн за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 грн — при потреблении более 250 киловатт-часов в месяц.
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По материалам:
УНІАН
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