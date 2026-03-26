Прекращение импорта газа из Венгрии для Украины: как повлияет на ситуацию Сегодня 12:23 — Энергетика

Прекращение импорта газа из Венгрии для Украины: как повлияет на ситуацию

Украина располагает достаточными запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) и есть альтернативные маршруты его поставок, поэтому возможное прекращение Венгрией газового импорта не критично для Киева.

Об этом сказала экс-министр энергетики Ольга Буславец.

«Заявление Орбана, скорее всего, носит политический манипулятивный характер, поскольку вряд ли вступит в действие в марте, а с апреля импорт в Украину и так не планировался с учетом текущих цен на импорт и имеющихся запасов в ПХГ», — написала она на странице в Facebook.

Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цены на газ временно выросли до около 60 EUR/МВт*ч, поэтому импорт в апреле не бронировался. Кроме того, у Украины высокие запасы в ПХГ (9,6 млрд куб. м, что на 3,8 млрд куб. м выше прошлогодних), что потенциально позволяет пройти следующий сезон без венгерского импорта.

Кто поставляет газ

По данным экс-министра, с начала 2026 года по объемам импорта газа в Украину лидирует Польша (в марте ее доля — 42%, в том числе LNG из США), далее следуют Венгрия (34%), Словакия (13%) и Румыния (11%). Из-за отказа ЕС от российского газа Венгрия вынуждена искать альтернативные источники.

Как ранее отметил экс-глава «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон, Венгрия сама является импортером и Украина покупает у нее европейский ресурс, а территория Венгрии используется только как удобный и дешевый маршрут.

«Угроза перекрыть кран — это прямое нарушение коммерческих обязательств и норм единого рынка ЕС», — написал он на странице Facebook.

По словам Макогона, Венгрия является для Украины важным направлением поставок газа, но не единственным, поскольку есть налаженные маршруты через Словакию, Румынию и Польшу.

«При технической возможности более 60 млн куб. м в сутки мы сейчас используем лишь около 22 млн куб. м. Места для маневра более чем достаточно. Потребители ничего не почувствуют», — констатировал экс-глава ОГТСУ.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 25 марта, что страна прекращает поставки природного газа в Украину до возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Он отметил, что таким образом «страна сохранит защищенные цены на бензин и сниженные цены на газ».

