Преимущества валютных карт: для их чего используют — Finance.ua

Преимущества валютных карт: для их чего используют

Сегодня 09:00 — Финтех и Карты

Карты в долларах США и евро (кроме того, встречаются также карты в английских фунтах и польских злотых) используются для:

получения переводов из-за границы, в том числе с использованием различных систем денежных переводов;

оформления депозитов и выплаты процентов по ним в валюте;

отправки переводов и SWIFT-платежей за границу;

проведения операций валютообмена онлайн (сейчас онлайн можно только продать валюту или обменять одну валюту на другую) и другие операции, которые не удастся выполнить, имея только гривневые банковские платежные карты.

Мы публикуем первый обзор карт в валюте, которые предлагают оформить своим клиентам украинские банки. Вполне возможно, какие-то из этих карт вы уже используете, а какие-то станут вам полезным открытием.

Пакет услуг «всеКАРТА», ПУМБ

Карта выпускается в гривне, долларах США и евро.

Пополнение валютных карт, как и карт в национальной валюте, — без комиссии. Снять наличную валюту в кассе отделения можно также без комиссии дважды в месяц на сумму не более эквивалента 500 тыс. гривен. В случае, если количество снятия будет больше двух или на большую сумму, комиссия будет составлять 1,5%.

В случае отправки SWIFT-сообщения за границу комиссия будет составлять 0,5% от суммы, минимум 10 долл., максимум 500 долл.

За рубежом комиссия за снятие наличных в банкомате составляет 1,5% +4 долл.

Карта для выплат, ПриватБанк

Карта выпускается в гривне, долларах США и евро. В последнее время с пластиком у банка проблемы, но можно оформить карту digital — ту же Карту для выплат, но в цифровом виде.

Ее можно открыть самостоятельно в Приват24, для этого даже не придется идти в отделение (если, конечно, вы уже клиент ПриватБанк а).

Карта используется для выплаты депозитов, получения переводов из-за границы и других выплат в валюте.

Зачисление перевода производится с комиссией 0,5% от суммы, выплата — без комиссии. Причем ПриватБанк не ограничивает ни сумму, ни количество выплат в течение месяца, что выгодно отличается от других банков, где количество выплат без комиссии ограничено.

Читайте больше о картах в материале-

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