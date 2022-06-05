Преимущества валютных карт: для их чего используют — Finance.ua

Карты в долларах США и евро (кроме того, встречаются также карты в английских фунтах и польских злотых) используются для:
получения переводов из-за границы, в том числе с использованием различных систем денежных переводов;
оформления депозитов и выплаты процентов по ним в валюте;
отправки переводов и SWIFT-платежей за границу;
проведения операций валютообмена онлайн (сейчас онлайн можно только продать валюту или обменять одну валюту на другую) и другие операции, которые не удастся выполнить, имея только гривневые банковские платежные карты.
Мы публикуем первый обзор карт в валюте, которые предлагают оформить своим клиентам украинские банки. Вполне возможно, какие-то из этих карт вы уже используете, а какие-то станут вам полезным открытием.
Пакет услуг «всеКАРТА», ПУМБ
Карта выпускается в гривне, долларах США и евро.
Пополнение валютных карт, как и карт в национальной валюте, — без комиссии. Снять наличную валюту в кассе отделения можно также без комиссии дважды в месяц на сумму не более эквивалента 500 тыс. гривен. В случае, если количество снятия будет больше двух или на большую сумму, комиссия будет составлять 1,5%.
В случае отправки SWIFT-сообщения за границу комиссия будет составлять 0,5% от суммы, минимум 10 долл., максимум 500 долл.
За рубежом комиссия за снятие наличных в банкомате составляет 1,5% +4 долл.
Карта для выплат, ПриватБанк
Карта выпускается в гривне, долларах США и евро. В последнее время с пластиком у банка проблемы, но можно оформить карту digital — ту же Карту для выплат, но в цифровом виде.
Ее можно открыть самостоятельно в Приват24, для этого даже не придется идти в отделение (если, конечно, вы уже клиент ПриватБанка).
Карта используется для выплаты депозитов, получения переводов из-за границы и других выплат в валюте.
Зачисление перевода производится с комиссией 0,5% от суммы, выплата — без комиссии. Причем ПриватБанк не ограничивает ни сумму, ни количество выплат в течение месяца, что выгодно отличается от других банков, где количество выплат без комиссии ограничено.