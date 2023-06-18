Преимущества и недостатки электронного водительского удостоверения — Finance.ua

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Преимущества и недостатки электронного водительского удостоверения

Личные финансы
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Преимущества и недостатки электронного водительского удостоверения
Преимущества и недостатки электронного водительского удостоверения
С 23 мая 2023 г. в Украине вводится использование электронных водительских удостоверений, что является важной вехой в транспортной системе страны. Недавно Министерство внутренних дел представило концепцию электронного водительского удостоверения и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Эта новая разработка позволяет украинцам получать исключительно электронные документы без необходимости иметь физические копии.
Об этом пишет Avtosota.
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Теперь физические лица в Украине могут подать заявку на получение электронного водительского удостоверения или электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, отказавшись от выдачи физических документов.
Однако электронный технический паспорт на транспортное средство будет доступен только с сентября 2023 года, что совпадает с запуском таможенного оформления автомобилей на цифровой платформе «Дія».

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Начиная с 23 мая 2023 года, физические лица могут заказать электронное водительское удостоверение как онлайн через платформу «Дія» или Электронный кабинет водителя, так и лично в Сервисном центре.
Следует отметить, что если водитель предпочитает иметь физический документ, просто распечатать его в Центре предоставления услуг будет недостаточно. Вместо этого ему нужно будет пройти полный процесс обмена водительского удостоверения, предусматривающий оплату административных услуг и связанных с этим расходов на оформление документов.
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Электронное водительское удостоверение, которое будет отображаться на платформе «Дія», будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и его физический аналог.
Кроме того, украинцы, подающие документы на получение электронного водительского удостоверения, будут освобождены от уплаты административного сбора и расходов на канцелярские товары.

Преимущества электронного водительского удостоверения:

  • наличие электронного водительского удостоверения обеспечивает большее удобство для водителей, поскольку они могут получить доступ к своему удостоверению и хранить его в цифровом виде на своем смартфоне или другом электронном устройстве. Это устраняет необходимость иметь при себе физические документы и уменьшает риск потери или повреждения;
  • выбирая электронное удостоверение водителя, украинцы могут избежать сборов, связанных с административными услугами и канцелярскими расходами. Это означает экономию средств для водителей, что делает процесс получения удостоверения более доступным.

Недостатки электронного водительского удостоверения:

  • введение электронных водительских удостоверений означает, что лица должны полагаться на цифровые платформы и технологии для доступа к своим удостоверениям и их предъявления. Такая зависимость от электронных систем создает риск технических проблем, таких как сбои в работе системы или неисправности устройств, что может помешать предъявлению действительного удостоверения в случае необходимости.
  • переход на электронные водительские удостоверения может создать проблемы для некоторых лиц, которые не знакомы с цифровыми платформами или могут столкнуться с трудностями в навигации в процессе подачи онлайн-заявки. Для обеспечения беспрепятственного перехода всем водителям необходимо предоставить соответствующую поддержку и инструкции.
Введение электронных водительских удостоверений в Украине является значительным шагом по пути к цифровизации транспортного сектора. Хотя новая система предлагает удобство и экономию средств, она также создает потенциальные вызовы, связанные с технологической зависимостью и необходимостью адаптации пользователей. Решив эти проблемы и оказав соответствующую помощь, Украина может обеспечить успешную интеграцию электронных водительских удостоверений в транспортную систему.
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По материалам:
Avtosota
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