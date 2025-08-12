Предупреждение о «пузырях» и финансовых кризисах: НБУ показал новый индекс — Finance.ua

Предупреждение о «пузырях» и финансовых кризисах: НБУ показал новый индекс
Национальный банк представил Индекс финансового цикла, с помощью которого будет выявлять накопление системных рисков и использовать инструменты макропруденциальной политики.
Для чего это? Использование этого индикатора будет способствовать более эффективным действиям регулятора для сохранения финансовой устойчивости и кредитной активности банков.
Как объясняют в Нацбанке, финансовые системы развиваются циклически: в фазе роста оптимизм участников рынка способствует активному кредитованию и более высокой экономической активности. Однако в таких условиях финучреждения часто недооценивают риски, что влечет за собой накопление дисбалансов и системных угроз. В то же время нисходящая фаза финансового цикла может привести к реализации системных рисков и значительным потерям для экономики.
Своевременное определение фазы финансового цикла необходимо для эффективной макропруденциальной политики.
Что показывает Индекс
Поэтому НБУ разработал Индекс финансового цикла, состоящий из четырех отражающих субиндексов:
- долговая нагрузка частного сектора (бизнеса и населения),
- условия кредитования и спрос на кредиты,
- состояние рынка недвижимости,
- макроэкономические условия
В течение последнего года индекс имеет восходящую динамику из-за длительного влияния войны. Однако текущие его значения свидетельствуют, что макропруденциальная реакция не требуется.
Наибольшее значение индекс приобрел в 2007 году перед мировым финансовым кризисом, сигнализируя о накоплении проциклических рисков, прежде всего из-за кредитной экспансии и «пузыря» на рынке недвижимости.
Значительный рост Индекса будет сигнализировать о накоплении системных угроз. Для их предупреждения регулятор может использовать макропруденциальные инструменты, в частности контрциклический буфер капитала.
«Значение контрциклического буфера будет определяться с учетом не только Индекса, но и более широкого набора показателей: оценок кредитных рисков банков, достаточности капитала, результатов стресс-тестирования
и т. д. В целом решение об активации буферов капитала и график их внедрения Национальный банк планирует одобрить в этом году с учетом результатов оценки устойчивости».
