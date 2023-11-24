Предупреждение о фейке: от имени украинской ІТ-компании мошенники предлагают работу — Finance.ua

Предупреждение о фейке: от имени украинской ІТ-компании мошенники предлагают работу Сегодня 17:15 — Криминал

Мошенники от имени украинской ІТ-компании Netpeak Group посылают в WhatsApp фейковые предложения о работе.

Об этом идет речь в публикации компании в LinkedIn, передает Экономическая правда.

«Нам стало известно, что теперь мошенники выдают себя за сотрудников Netpeak Group и от нашего имени начинают общаться с кандидатами на тему трудоустройства», — говорится в публикации. Отмечается, что мошенники предлагают зарабатывать до 3000 грн, лайкая видео в TikTok. В Netpeak Group подчеркивают, что не работают методом рассылок сообщений в WhatsApp и не используют этот мессенджер для коммуникации, а все вакансии размещены на официальном сайте компании.

«За каждой вакансией закреплен рекрутер, фото которого вы можете проверить и найти в LinkedIn. Мы просим вас не отвечать на подобные сообщения и не разрешать аферистам ввести себя в заблуждение», — добавляют в компании. В последнее время подобный тип мошеннического спама особенно активизировался в сети WhatsApp.

Ранее также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации рассказало о самых эффективных технологиях, которые имеют украинские провайдеры для обеспечения интернета во время отключений электроэнергии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.