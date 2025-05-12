Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций Сегодня 10:32

Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций

Готовый бизнес, популярные франшизы, объекты недвижимости, акции, земельные участки, обучение — теперь все инвестиционные предложения собраны в одном месте. На InvestMarket от «Минфина».

Что это и для кого?

Это новый каталог инвестиционных возможностей , где каждый может найти проект для вложения средств или разместить собственное предложение и найти инвестора. Здесь только прозрачные условия, подробная информация и отзывы о компаниях, и есть возможность заказать индивидуальную консультацию.

Как использовать InvestMarket?

📍 просматривайте список актуальных инвестпредложений;

📍 удобно и быстро сравнивайте подобные предложения;

📍 изучайте все детали: порог входа, потенциальный доход, порядок действий для инвестора, срок инвестиции и т. п. ;

📍 просматривайте информацию о компании, предоставляющей предложение;

📍 свяжитесь с выбранной компанией напрямую, без посредников.

InvestMarket — это сервис, который экономит время и помогает принимать решения об инвестициях сознательно и самостоятельно.

Просмотрите доступные предложения и сделайте первый шаг к приумножению своих сбережений.

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