Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций — Finance.ua
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Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций

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Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций
Представляем InvestMarket на «Минфине» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций
Готовый бизнес, популярные франшизы, объекты недвижимости, акции, земельные участки, обучение — теперь все инвестиционные предложения собраны в одном месте. На InvestMarket от «Минфина».
Что это и для кого?
Это новый каталог инвестиционных возможностей, где каждый может найти проект для вложения средств или разместить собственное предложение и найти инвестора. Здесь только прозрачные условия, подробная информация и отзывы о компаниях, и есть возможность заказать индивидуальную консультацию.
Как использовать InvestMarket?
📍 просматривайте список актуальных инвестпредложений;
📍 удобно и быстро сравнивайте подобные предложения;
📍 изучайте все детали: порог входа, потенциальный доход, порядок действий для инвестора, срок инвестиции и т. п.;
📍 просматривайте информацию о компании, предоставляющей предложение;
📍 свяжитесь с выбранной компанией напрямую, без посредников.
InvestMarket — это сервис, который экономит время и помогает принимать решения об инвестициях сознательно и самостоятельно.
Просмотрите доступные предложения и сделайте первый шаг к приумножению своих сбережений.
По материалам:
Finance.ua
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