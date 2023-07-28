Представлены совершенно новые Mercedes-Benz Vito и eVito (фото) — Finance.ua
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Представлены совершенно новые Mercedes-Benz Vito и eVito (фото)

Фондовый рынок
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Представлены совершенно новые Mercedes-Benz Vito и eVito (фото)
Представлены совершенно новые Mercedes-Benz Vito и eVito (фото)
Немецкая компания Mercedes-Benz представила обновленный коммерческий фургон Mercedes-Benz Vito и его электрическую модификацию под названием eVito.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Carexpert.
Коммерческий фургон Mercedes-Benz Vito будет доступен по всему миру в кузовах Panel Van, Crew Cab и Tourer с тремя вариантами длины (Compact, Long и Extra-Long). Vito также будет предлагаться в трех различных комплектациях (Base, Pro и Select).
Mercedes-Benz Vito нового поколения получил другой экстерьер с рестайлинговым передним и задним бамперами. В базовой комплектации бамперы не покрашены. Весь модельный ряд Vito теперь доступен с легкосплавными дисками.
На приборной панели расположен 5,5-дюймовый цветной дисплей между аналоговым спидометром и тахометром, а также 10,25-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, работающая под управлением последней версии программного обеспечения Mercedes-Benz MBUX.
По материалам:
MMR
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