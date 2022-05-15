Представлены дисплеи для ноутбуков и мониторов с рекордной частотой 480 Гц — Finance.ua

Представлены дисплеи для ноутбуков и мониторов с рекордной частотой 480 Гц

Сегодня 03:19 — Фондовый рынок

Если вы думали, что игровые мониторы с частотой 360 Гц лишние для большинства людей, у изготовителя дисплеев AUO есть что-то, что может вас удивить. Компания продемонстрировала две панели с колоссальной частотой обновления 480 Гц.

Об этом пишет hi-tech.ua

Панели представлены в двух размерах: 24-дюймовая модель для настольных мониторов и 16-дюймовая версия для ноутбуков. Обе панели имеют разрешение Full HD. В настольном дисплее используется панель TN, которая должна иметь более быстрое время отклика менее 1 мс. Между тем дисплей ноутбука имеет время отклика где-то между 1 мс и 2 мс.

Такие панели будут установлены в потребительские товары в ближайшее время, но когда именно — не сообщалось. Цена таких устройств тоже пока неизвестна.

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