Представлены дисплеи для ноутбуков и мониторов с рекордной частотой 480 Гц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлены дисплеи для ноутбуков и мониторов с рекордной частотой 480 Гц

Сегодня 03:19Фондовый рынок
0
Если вы думали, что игровые мониторы с частотой 360 Гц лишние для большинства людей, у изготовителя дисплеев AUO есть что-то, что может вас удивить. Компания продемонстрировала две панели с колоссальной частотой обновления 480 Гц.
Об этом пишет hi-tech.ua.
Панели представлены в двух размерах: 24-дюймовая модель для настольных мониторов и 16-дюймовая версия для ноутбуков. Обе панели имеют разрешение Full HD. В настольном дисплее используется панель TN, которая должна иметь более быстрое время отклика менее 1 мс. Между тем дисплей ноутбука имеет время отклика где-то между 1 мс и 2 мс.
Такие панели будут установлены в потребительские товары в ближайшее время, но когда именно — не сообщалось. Цена таких устройств тоже пока неизвестна.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.