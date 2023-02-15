Представлена самая дешевая Toyota (фото) — Finance.ua

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Представлена самая дешевая Toyota (фото)

Технологии&Авто
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Представлена самая дешевая Toyota (фото)
Представлена самая дешевая Toyota (фото)
На автошоу в Индонезии презентована новая Toyota Agya. Компактный городской хэтчбек А-класса поступит в продажу до конца первого полугодия по цене примерно от 9500 долларов. Об этом сообщает сайт AutoFun.
Toyota Agya — самая доступная модель в линейке японской марки. Ее разрабатывали совместно с компаниями Daihatsu и Perodua и в некоторых азиатских странах хэтчбек будет продаваться как Perodua Axia.
Новая Toyota Agya — пятидверный хэтчбек с граненым дизайном. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары с хромированными «бровями» и высокая оконная линия. Кроме того, будет доступен спортивный вариант GR с обвесом и 15-дюймовыми литыми дисками.

Размеры Toyota Agya 2023:

  • Длина — 3760 мм
  • Ширина — 1665 мм
  • Высота — 1495 мм
  • Колесная база — 2525 мм
Представлена самая дешевая Toyota (фото)
Хотя модель бюджетная, в салоне установлены сенсорные кнопки и тачскрин. В топовых версиях будут доступны цифровая панель приборов, бесключевой доступ и климат-контроль. Разработчики утверждают, что пространство на втором ряду Toyota Agya — на уровне моделей классом выше.
Новая Toyota Agya оснащена 1,2-литровым 88-сильным бензиновым двигателем. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор.
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По материалам:
Фокус
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