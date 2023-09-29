Представлена ​​новая Mazda 2 2024 (фото) — Finance.ua

Представлена ​​новая Mazda 2 2024 (фото) 29.09.2023, 01:23 — Технологии&Авто

Представлена ​​новая Mazda 2 2024 (фото), Фото: Mazda

Европейская версия хэтчбека Mazda 2 обновилась в 2024 модельном году. Модель получила измененный дизайн экстерьера и интерьера.

Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В европейской дизайн-студии Mazda постарались сделать хэтчбек Mazda 2 менее похожим на своего «донора» Toyota Yaris. Спереди появились новый бампер и изменена решетка радиатора.

Задняя панель, соединяющая фонари, теперь окрашивается в цвет кузова. Кроме этого был несколько изменен задний бампер хэтчбека.

В интерьере появились 12,3-дюймовая приборная панель и 10,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Предусмотрен и компактный проекционный дисплей.

В топовую комплектацию Homura Plus входят панорамный люк на крыше и двухзонный климат-контроль. Также эта версия получила 17-дюймовые колесные диски и светодиодные фонари.

Фото: Mazda

Гибридная модификация Mazda 2 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 116 л.с. и 169 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с бесступенчатой ​​коробкой переключения передач.

Расход топлива составляет всего 3,8 литра в смешанном цикле. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,7 секунд, а максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Новинка поступит в продажу в Европе уже к концу 2023 года. Стоимость обновленного хэтчбека не раскрывается.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.