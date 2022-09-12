Представлена концепция налоговой реформы «10-10-10» — Finance.ua

Представлена концепция налоговой реформы «10-10-10» Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма представил концепцию налоговой реформы «10-10-10», сообщил член штаба и один из соавторов реформы Михаил Кухарь.

«Тема была сегодня одна. Ростислав Шурма час с наглядными примерами из практики 30-летней украинской традиции уклонения от уплаты налогов презентовал топ-20 экономистам страны концепцию налоговой реформы 10-10-10... 80% были заранее согласны со сказанным (все пять) ее разработчиков входят в состав штаба)», — написал Кухар в Фейсбуке.

По его словам, президент Киевской школы экономики (KSE), советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, от которого ждали оппонирования, «был взвешен и равноудален в комментариях по реформе, однако к концу дискуссии подал несколько буквально бесценных идей по ее продвижению».

Кухар добавил, что еще один из соавторов реформы, председатель Advanter Group и соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач заявил о поддержке новой реформы коалицией из 52 бизнес-сообществ страны, а исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский «устроил докладчикам хороший тренинг по проблемным вопросам».

Авторы реформы исходят из предположения, что даже в войну преодолеть коррупцию, схемы и заставить украинцев платить нынешние налоги невозможно.

«Я не могу с этим согласиться — нельзя к войне за независимость относиться как болельщик к любимой команде, где зарплату игрокам платит кто-то другой», — отметил директор ЦЭС.

По его мнению, президент имеет сейчас уникальный политический капитал, позволяющий преодолеть коррупцию на всех уровнях.

«Снижение налогов во время войны в надежде на детенизацию составляет чрезвычайные риски гиперинфляции, любые реальные шаги в этом направлении можно пробовать делать только после победы. Поэтому, я считаю, власти сейчас должны сосредоточиться на других препятствиях для ведения бизнеса, которые не стоят для широких слоев общества ничего», — подчеркнул Вышлинский.

Справка Finance.ua:

в середине августа в интервью Forbes Шурма сообщил, что окончательного решения по реформе еще нет, однако выразил надежду на ее принятие в течение полугода;

«Мы действительно обсуждаем модель, которая называется „10-10-10“: 10% — налог на прибыль, 10% — НДФЛ (налог на доходы физлиц) и 10% — НДС (налог на добавленную стоимость)», — сказал он;

10% — налог на прибыль, 10% — НДФЛ (налог на доходы физлиц) и 10% — НДС (налог на добавленную стоимость)», — сказал он; параллельно предлагается отказаться от единого социального взноса и военного сбора, а также отменить все льготы, усилить ответственность за нарушение налогового законодательства и предоставить доступ Госналоговой службе к информации о банковских счетах.

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