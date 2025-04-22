Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (фото) — Finance.ua

Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (фото) 22.04.2025, 02:08 — Фондовый рынок

Представлен защищенный планшет Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro (фото)

Компания Samsung представила сразу два защищенных устройства — смартфон Galaxy XCover 7 Pro и планшет Galaxy Tab Active 5 Pro.

Оба гаджета ориентированы на корпоративный сегмент и пользователей, работающих в сложных условиях, таких как строительство, склады и службы доставки. Новинки стали логичным развитием прошлогодних моделей Galaxy XCover 7 и Tab Active 5.

Galaxy Tab Active 5 Pro получил улучшенную защиту — IP68, MIL-STD-810H и стекло Gorilla Glass Victus+ Экран — 10,1 дюйма, разрешение WUXGA, частота обновления 120 Гц. 10 100 мАч — вдвое больше, чем у Galaxy Tab Active 5.

Планшет работает на том же чипсете Snapdragon 7s Gen 3, доступном в версиях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, с Wi-Fi и 5G. Имеется поддержка eSIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, а также вход для наушников.

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iLenta По материалам:

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