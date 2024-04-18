Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео) — Finance.ua

Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео) Сегодня 06:48 — Технологии&Авто

Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео)

У Cadillac Escalade 2024 появилась новая сверхмощная версия H850. Ее разработали в американском тюнинг-ателье Hennessey и выпустят лимитированной серией из 100 авто.

Об этом сообщается на сайте компании.

За основу взяли заряженный Cadillac Escalade-V, который сложно назвать медленным, ведь он оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 682 л. с. Ему заменили системы впуска и выхлопа, нагнетатель, клапаны и распределительный вал.

Мощность двигателя выросла до 850 сил

Цифровой индекс в названии указывает, что мощность этой восьмерки увеличили до 850 л. с. при 6200 об/мин. Пиковый крутящий момент вырос до 1160 Нм при 4600 об/мин.

Тяжелый трехтонный внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4,5 с, а спринт на ¼ мили (402 м) занимает 12 с. Hennessey H850 Escalade-V оснащен пневмоподвеской и тормозами Brembo. Интересно, что в линейке Hennessey есть и более мощная 1000-сильная версия модели.

Выпустят всего 100 Hennessey H850

Cadillac Escalade-V сохранил обвес и спойлер на крыше. Отличить версию Hennessey H850 можно по 22-дюймовым легкосплавным дискам черного цвета. Салон украшен кожей и деревом, также установлена ​​табличка с серийным номером авто.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.