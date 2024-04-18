Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео) — Finance.ua
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Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео)

Технологии&Авто
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Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео)
Представлен заряженный внедорожник Cadillac (фото, видео)
У Cadillac Escalade 2024 появилась новая сверхмощная версия H850. Ее разработали в американском тюнинг-ателье Hennessey и выпустят лимитированной серией из 100 авто.
Об этом сообщается на сайте компании.
За основу взяли заряженный Cadillac Escalade-V, который сложно назвать медленным, ведь он оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 682 л. с. Ему заменили системы впуска и выхлопа, нагнетатель, клапаны и распределительный вал.
Мощность двигателя выросла до 850 сил
Мощность двигателя выросла до 850 сил
Цифровой индекс в названии указывает, что мощность этой восьмерки увеличили до 850 л. с. при 6200 об/мин. Пиковый крутящий момент вырос до 1160 Нм при 4600 об/мин.
Тяжелый трехтонный внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4,5 с, а спринт на ¼ мили (402 м) занимает 12 с. Hennessey H850 Escalade-V оснащен пневмоподвеской и тормозами Brembo. Интересно, что в линейке Hennessey есть и более мощная 1000-сильная версия модели.
Выпустят всего 100 Hennessey H850
Выпустят всего 100 Hennessey H850
Cadillac Escalade-V сохранил обвес и спойлер на крыше. Отличить версию Hennessey H850 можно по 22-дюймовым легкосплавным дискам черного цвета. Салон украшен кожей и деревом, также установлена ​​табличка с серийным номером авто.
По материалам:
Фокус
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