Представлен возрожденный Suzuki Grand Vitara — Finance.ua

Представлен возрожденный Suzuki Grand Vitara 21.07.2022, 01:35 — Технологии&Авто

Представлен возрожденный Suzuki Grand Vitara, Фото: Suzuki

В Индии презентовали новый Suzuki Grand Vitara 2023. Известную модель решили возродить и вскоре стартует ее производство.

Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Именно в Индии на предприятии Maruti-Suzuki будет выпускаться автомобиль. В этой стране модель уже доступна для заказа, а экспорт ее начнут в 2023 году. Купить Сузуки Гранд Витара можно будет по цене от 13 750 до 24 500 долларов.

Дизайн

Если раньше Suzuki Grand Vitara был полноценным внедорожником, то теперь это бюджетный 4,3-метровый кроссовер. Он построен на платформе Suzuki Vitara Brezza и Toyota Hyryder. Конкурентами модели называют Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Kicks и VW Taigun.

Дизайн выдержан в духе нового Suzuki SX4 — с плавными обводами и мускулистыми расширенными крыльями. Широкая радиаторная решетка сочетается с раскосыми диодными фарами, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Фото: Suzuki

Интерьер и комплектация

Салон Suzuki Grand Vitara отделан кожзаменителем. Установлен большой 9-дюймовый сенсорный дисплей, а в топовых версиях предусмотрена виртуальная приборная панель и проекция на лобовое стекло. У задних сидений регулируется угол наклона спинок.

Новый Сузуки Гранд Витара очень богато оснащен, хотя модель и бюджетная. В топовой версии есть панорамная крыша, бесключевой доступ, климат-контроль, вентиляция сидений, камеры 360-градусного обзора и беспроводная зарядка смартфонов. Во всех Grand Vitara есть ESP и 6 подушек безопасности.

Фото: Suzuki

Характеристики

Кроссовер Suzuki Grand Vitara предложен в двух экономичных гибридных версиях. Первоначальный вариант оснащен 1,5-литровой бензиновой четвёркой мощностью 103 л. с. и 48-вольтной «умеренной» гибридной установкой.

Такой вариант тратит в основном 4,7 л/100 км в переднеприводной версии и 5,1 л/100 км в полноприводной. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП.

Есть в линейке и 115-сильный заряжаемый гибрид. У такого Suzuki Grand Vitara расход топлива составляет 3,6 л/100 км, а еще можно проехать 25 км на электротяге. Эта модель предложена только с передним приводом и вариатором.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.