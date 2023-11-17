Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок» — Finance.ua
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Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок»

Технологии&Авто
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Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок»
Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок»
Компания HiPhi представила 1305-сильный электромобиль. Главные его особенности — трехмоторная система, 800-вольтовая батарея с облачной терморегуляцией, а также материалы декора, среди которых прессованное углеволокно и стойкий к коррозии титановый сплав.
HiPhi A — это первый совместный проект Human Horizons и фирмы WESAIL New Energy Automotive, принадлежащий Apollo Future Mobility Group, разработчику гиперкара Apollo.
Новинка является «заряженным» вариантом прошлогоднего HiPhi Z, что означает общую основу в виде «тележки» Human Oriented Architecture (HOA) с 800-вольтовой архитектурой, пневмостойками, электронноуправляемыми амортизаторами и подруливающей задней осью. Главное отличие — силовая установка. У HiPhi A она трехмоторная (один спереди, два сзади), с пиковой отдачей 1305 л.с.
Компактные приводы с ротором из углепластика раскручиваются до 22 тысячи оборотов и благодаря двойной системе охлаждения (масляный контур плюс непосредственное охлаждение катушки) могут в течение получаса работать на высокой мощности. За питание отвечает батарея неназванной емкости, выдающая 1,5 МВт.
С пометкой «впервые в отрасли» отмечено, что снизу аккумулятор прикрыт бронированной пластиной из углепластика, сверху — композитной огнеупорной крышкой. Все это разработано собственными силами, и на бумаге HiPhi A очень хорош: две секунды до «сотни» при максимальной скорости около 300 км/ч.
По материалам: https://www.avtomir.ua/
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