Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок» — Finance.ua

Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок» Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

Представлен трехмоторный электромобиль мощностью 1305 «лошадок»

Компания HiPhi представила 1305-сильный электромобиль. Главные его особенности — трехмоторная система, 800-вольтовая батарея с облачной терморегуляцией, а также материалы декора, среди которых прессованное углеволокно и стойкий к коррозии титановый сплав.

HiPhi A — это первый совместный проект Human Horizons и фирмы WESAIL New Energy Automotive, принадлежащий Apollo Future Mobility Group, разработчику гиперкара Apollo.

Новинка является «заряженным» вариантом прошлогоднего HiPhi Z, что означает общую основу в виде «тележки» Human Oriented Architecture (HOA) с 800-вольтовой архитектурой, пневмостойками, электронноуправляемыми амортизаторами и подруливающей задней осью. Главное отличие — силовая установка. У HiPhi A она трехмоторная (один спереди, два сзади), с пиковой отдачей 1305 л.с.

Компактные приводы с ротором из углепластика раскручиваются до 22 тысячи оборотов и благодаря двойной системе охлаждения (масляный контур плюс непосредственное охлаждение катушки) могут в течение получаса работать на высокой мощности. За питание отвечает батарея неназванной емкости, выдающая 1,5 МВт.

С пометкой «впервые в отрасли» отмечено, что снизу аккумулятор прикрыт бронированной пластиной из углепластика, сверху — композитной огнеупорной крышкой. Все это разработано собственными силами, и на бумаге HiPhi A очень хорош: две секунды до «сотни» при максимальной скорости около 300 км/ч.

По материалам: https://www.avtomir.ua/

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.