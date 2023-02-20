Представлен трехколесный спорткар (видео) — Finance.ua

Представлен трехколесный спорткар (видео)
Компания Polaris выпустила трехколесный спортивный автомобиль Slingshot Roush Edition. Он оснащен 203-сильным двигателем и усиленной подвеской.
Об этом сообщает CarBuzz.
Впереди машины установлены четырехпоршневые тормоза Brembo.
Спорткар доступен с автоматической коробкой AutoDrive или пятиступенчатой МКПП.
В стандартную комплектацию автомобиля входят семидюймовый информационно развлекательный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и навигацией. В машине мощная аудиосистема и усилитель.
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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость — 201 км/ч.
Дополнительно можно заказать подогрев или охлаждение сидений, сумки для хранения, заднее крыло красного цвета и аудиокомплект Stage 3 со встроенными динамиками подголовником.
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