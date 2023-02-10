Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой — Finance.ua

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Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой

Технологии&Авто
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Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой
Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой, Фото: Realme
Компания Realme анонсировала флагманский смартфон GT Neo 5. Он отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт — всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.
Что интересно, на выбор есть две версии:
  • батарея 4000 мАч, зарядка 240 Вт (до 100% за 9 минут);
  • батарея 5000 мАч, зарядка 150 Вт (до 100% за 16 минут).
У новинки 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1240 пикселей, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также накопитель UFS 3.1 до 1 ТБ.
Что касается фотовозможностей, то основной сенсор на 50 Мп дополняет широкоугольный на 8 Мп и датчик для макро на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.
В Китае Realme GT Neo 5 станет продаваться с 15 февраля. Позже новинка доберется до Европы. Цены следующие:
  • 240 Вт, 16+256 ГБ — 3199 юаней (~ 17 300 грн);
  • 240 Вт, 16 ГБ+1 ТБ — 3499 юаней (~ 18 900 грн);
  • 150 Вт, 8+256 ГБ — 2499 юаней (~ 13 500 грн).
По материалам:
УНІАН
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