Представлен самый необычный внедорожник Toyota (видео) — Finance.ua

Представлен самый необычный внедорожник Toyota (видео) Сегодня 22:24 — Технологии&Авто

Представлен самый необычный внедорожник Toyota (видео)

Дизайнеры Toyota представили оригинальный проект Baby Lunar Cruiser. Он показывает, какими могут быть пилотируемые луноходы через несколько десятков лет. Подробности интересного транспортного средства раскрыли на официальном сайте Toyota.

Новый Toyota Baby Lunar Cruiser разработала команда американской дизайн-студии концерна и посвятила 50-летию ее открытия. Стилисты решили пофантазировать, в каком направлении будет развиваться дизайн Toyota в следующие 50 лет.

Toyota Baby Lunar Cruiser — небольшой двухместный внедорожник с большой площадью остекления и модульной конструкцией — съемные кузовные панели позволяют трансформировать авто. Дизайн передней части создан под вдохновением от классического Toyota Land Cruiser FJ40.

В салоне вместо руля установлены два джойстика. На передней панели расположен большой экран с функцией дополненной реальности.

На каждом колесе Toyota Baby Lunar Cruiser установлено по электромотору. У внедорожника высокий клиренс и короткие свесы кузова, а безвоздушные шины не боятся проколов на бездорожье.

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Фокус По материалам:

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