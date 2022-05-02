Представлен самый мощный Porsche 911 с механикой (видео) — Finance.ua

Представлен самый мощный Porsche 911 с механикой (видео)

Представлен самый мощный Porsche 911 с механикой (видео)

Porsche вернула в семейство 911 версию по имени Sport Classic. Компания выпустит всего 1 250 экземпляров модели.

Автомобиль лимитированной серии Porsche 911 Sport Classic выполнен в ретро-стиле 60-70-х годов и оснащен 3,7-литровым турбомотором в паре с ручной коробкой передач.

Как сообщает пресс-служба компании, модель создана в концепции Heritage Design. То есть специалисты подразделения Porsche Exclusive использовали мотивы разных классических моделей Porsche разных эпох.

Так, цвет кузова «серый металлик» напоминает эмаль Fashion Grey, которой красили Porsche 356 ранних образцов (1948-1955 гг.). «Утиный хвост» спойлера на крышке моторного отсека отсылает нас в легендарное купе Porsche 911 Carrera 2.7 образца 1973 года.

Также автомобили лимитированной серии Porsche 911 Sport Classic отличаются полосами на крышке багажника, стартовыми номерами на дверях и золотистыми шильдиками с обозначением модели.

Отделка салона сочетает нежную анилиновую кожу и ткань с классическим черно-белым узором «гусиная кавычка», которая опционально использовалась на Porsche 911 в 1965 году.

По словам руководителя отдела кастомизации Александра Фабига: «Дизайнеры заново интерпретируют образы легендарных моделей от пятидесятых до восьмидесятых годов».

Но этот Porsche 911 рассчитан не только на эстетических гурманов. Не случайно ведь расширенные колесные арки выдают версию Turbo.

Под капотом Porsche 911 Sport Classic 2022 расположен именно турбированный двигатель объемом 3,7 литров, заимствованный у одной из топовых версий — 911 Turbo. И хотя мощность двигателя снизили с 580 до 550 л., работает он только с механической коробкой передач. Кроме этого, в отличие от всех беспокоящихся «девятьсот одиннадцатых», автомобиль лимитированной серии имеет задний привод. Поэтому характер классических Porsche 911 передан не только внешним стайлингом, но и технической базой авто.

Porsche планирует выпустить 1250 автомобилей в исполнении 911 Sport Classic 2022 по цене от 272 714 евро. В эту стоимость входят и эксклюзивные наручные часы, дизайн которых создан подразделением Style Porsche.

Кстати, оформить КАСКО можно прямо на Finance.ua. Оставив 1 заявку, вы получите целых 5 предложений по КАСКО. Каждое дешевле, чем в страховой. И 20 литров топлива в подарок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.