Представлен самый мощный и самый дорогой кроссовер BMW — Finance.ua

Представлен самый мощный и самый дорогой кроссовер BMW 29.09.2022, 01:46 — Технологии&Авто

Представлен самый мощный и самый дорогой кроссовер BMW, Фото: BMW

Новый BMW XM официально представлен. Флагманский кроссовер немецкой марки стал первой самостоятельной моделью от подразделения BMW Motorsport со времен суперкара M1 в 1978 году.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте бренда.

Кроссовер BMW XM поступит в производство на заводе в США с ноября. Цены стартуют со 159 000 долларов за первоначальную версию и $185 000 — за заряженный топовый вариант Label Red. Это самый дорогой кроссовер BMW, а его конкурентами станут Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.

Внешний вид выполнен в новом фирменном стиле, дебютировавшем на BMW 7 Series. В дизайне преобладают рубленые поверхности, а колесные арки значительно расширены. Фирменная решетка радиатора BMW получила диодную подсветку, а тоненькие «двухэтажные» фары оснащены лазерной оптикой.

Фото: БМВ

На выбор предложены колеса диаметром 22 или 23 дюйма. Сзади привлекают внимание тонкие фонари и оригинальные выхлопные трубы.

Новый BMW XM получился достаточно большим и по габаритам занимает нишу между кроссоверами X5 и X7. Авто получилось тяжелым — 2745 кг.

Размеры BMW XM 2023:

длина — 5110 мм;

ширина — 2005 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 3105 мм.

Несмотря на огромные размеры, внутри всего два ряда сидений. Мало того, авто четырехместное — установлены четыре индивидуальных кресла.

В обработке использованы кожа и карбон. На передней панели расположен широкий изогнутый дисплей, разделенный на две секции — щиток приборов и экран мультимедиа. Данные проецируются на лобовое стекло.

XM — самый мощный кроссовер BMW, причем предложат его только в гибридном исполнении. Уже в базовом варианте 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор развивают 653 л. с. и 800 Н∙м.

Фото: БМВ

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/час. Вместе с тем, гибрид BMW тратит всего 1,6 л/100 км и может проехать 82-88 км в электрическом режиме на скорости до 140 км/ч.

Версия Label Red получит более мощную 735-сильную установку. Ее начнут продавать с лета 2023 года.

Кроссовер BMW XM оснастили 8-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом с электронным дифференциалом. Кроме того, предусмотрены управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

Фокус По материалам:

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