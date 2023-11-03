Представлен самый мощный и быстрый внедорожник Toyota в истории (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен самый мощный и быстрый внедорожник Toyota в истории (фото)

Технологии&Авто
10
Представлен самый мощный и быстрый внедорожник Toyota в истории (фото)
Представлен самый мощный и быстрый внедорожник Toyota в истории (фото), Фото: Toyota
На шоу SEMA представили не только интересные тюнинг-проекты, но и улучшенные версии серийных моделей. В частности, там представили пакет доработок для Toyota Tundra 2023 года.
Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.
3,4-литровый V6 твин-турбо Toyota Tundra доработали специалисты подразделения TRD. Он получил новые системы впуска и выхлопа, что увеличило его мощность на 32 л. с. То есть отдача чисто бензиновой версии составила 427 л. с., а гибрида — 475 л. с.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Пиковый крутящий момент остался без изменений (650 Н∙м в бензиновой версии и 790 Н∙м — в гибридной), но доступен при более низких оборотах — с 2000 об/мин. Гибридный пикап Toyota Tundra способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Это самая мощная и быстрая внедорожная модель японской марки.
Прибавка в мощности стоит $3400 и доступна только для Toyota Tundra во внедорожном исполнении TRD Pro. Такая версия отличается увеличенным клиренсом, защитой днища и 18-дюймовой внедорожной резиной.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.