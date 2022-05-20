Представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото) — Finance.ua

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Представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)

Сегодня 02:59Технологии&Авто
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Представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)Представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)
Немецкое ателье Brabus славится тюнингом Mercedes-Benz, но порой дорабатывает и другие авто. Теперь же немцы взялись улучшить роскошный седан Rolls-Royce Ghost.
Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.
Новый Rolls-Royce Ghost Brabus 700 (именно так назвали авто) выглядит довольно-таки скромно — тюнеры решили не искажать изысканный британский стиль. Доработанный седан узнается по измененным бамперам, сдержанному аэродинамическому обвесу и небольшому заднему спойлеру. Кроме того, кузов занизили на 30 мм и установили особые колесные диски Brabus Monoblock M «Platinum Edition» диаметром 22 дюйма.
Представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)
В отделке салона использованы дорогая перфорированная кожа и карбон. У задних пассажиров теперь есть откидные столики и новые съемные планшеты в спинках передних сидений.
Цифровое обозначение в названии указывает на то, что мощность 6,75-литрового турбированного V12 увеличили с 571 до 700 л. с. Пиковый крутящий момент вырос с 850 до 950 Н∙м. В добавок, появилась спортивная выхлопная система.
Представлен самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)
Новый Brabus 700 разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и развивает 250 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Rolls-Royce.
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По материалам: Фокус
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