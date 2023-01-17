Представлен самый компактный и доступный кроссовер Mitsubishi за $14 000 (фото) — Finance.ua

Представлен самый компактный и доступный кроссовер Mitsubishi за $14 000 (фото) Сегодня 02:33 — Технологии&Авто

Представлен самый компактный и доступный кроссовер Mitsubishi за $14 000 (фото)

На автошоу в Токио представили Mitsubishi Delica Mini. Компактный кроссовер поступит в продажу с мая по цене от 14 000 до 17 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Модель создана к 55-летию «большого» внедорожного минивэна Mitsubishi Delica. В ее основе лежит миниатюрный Mitsubishi ek X, относящийся к сегменту кей-каров — ультракомпактных городских авто.

Размеры Mitsubishi Delica Mini 2023:

длина — 3 395 мм;

ширина — 1 475 мм;

высота — 1 830 мм;

колесная база — 2 495 мм.

Новый Mitsubishi Delica Mini смотрится очень оригинально. У кроссовера короткий высокий капот и небольшие свесы кузова. Автомобиль получил пластиковый защитный обвес и внедорожную резину. Задние двери выполнены сдвижными.

Салон Mitsubishi Delica Mini отделан износостойкими материалами, а пол в багажнике выполнен водоотталкивающим. На центральной панели установлен большой сенсорный дисплей, а рычаг КПП очень высокий. Топовая версия получила подогрев сидений, камеры заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Кроссовер Mitsubishi Delica Mini оснащают 660-кубовыми двигателями — 52-сильным атмосферным и 64-сильным турбированным. В обоих случаях также предусмотрена гибридная установка мощностью 2,7 л.с. Авто получило вариатор, а привод может быть передним или полным.

Фокус По материалам:

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