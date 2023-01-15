Представлен самый дешевый в мире гибридный кроссовер (фото) — Finance.ua

Представлен самый дешевый в мире гибридный кроссовер (фото) Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

Представлен самый дешевый в мире гибридный кроссовер (фото), Фото: carnewschina.com

Итальянско-китайская компания SWM презентовала бюджетный кроссовер Big Tiger Edi. Он поступит в продажу по цене от 100 000 юаней (14 750 долларов).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Под брендом SWM до 2014 года выпускали исключительно мотоциклы, но его выкупила китайская компания Shineray. Теперь в линейке SWM появились автомобили, причем производятся в сотрудничестве с компанией Brilliance.

Фото: carnewschina.com

Семейный кроссовер SWM Big Tiger Edi отличается неуклюжим дизайном. У него вертикальные задние стойки, высокая оконная линия, массивные бамперы и узкая решетка радиатора. По размерам авто можно сравнить со Skoda Kodiaq.

Размеры SWM Big Tiger Edi:

длина — 4 605 мм;

ширина — 1 815 мм;

высота — 1 825 мм;

колесная база — 2 780 мм;

клиренс — 195 мм.

На выбор предложат версии на 5 и 7 мест. Кроссовер получил цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Со сложенными задними креслами можно перевозить грузы длиной до 1,85м.

Фото: carnewschina.com

В гибридной установке главную роль играет 143-сильный электродвигатель — именно он вращает колеса. Заряда аккумулятора хватает, чтобы проехать 51 км на электротяге. Затем подключается 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор, производящий электроэнергию. На одном баке топлива SWM Big Tiger Edi может проехать 1000 км.

Фокус По материалам:

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