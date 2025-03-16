Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото) — Finance.ua
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Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Новый Mercedes CLA, который представили для 2025 года — самый дешевый седан компании. Это одна из самых ожидаемых моделей немецкого бренда. Машина порадовала разнообразием своих возможностей для разных покупателей, что отражено в ассортименте модификаций.
Машина показывает Motor1.
Модель Mercedes-Benz CLA 3 поколения сперва рассекретили как седан, затем покажут универсал. В общем внешность получилась очень элегантной. Это отвечает современному корпоративному стилю компании.
Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Отдачу пока не раскрывают, но будут два уровня форсирования.
Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта — мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч запас хода заявлен на уровне 792 км.
Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)
Цена Mercedes-Benz CLA 3 поколения будет объявлена ​​позже. Однако после отказа компании от 4-дверного A-class новинка станет самым дешевым седаном немецкого бренда. Впоследствии дебютирует универсал Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного года.
По материалам:
Обозреватель
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