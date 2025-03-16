Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото) — Finance.ua

Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото) Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Представлен самый дешевый седан Mercedes-Benz CLA (фото)

Новый Mercedes CLA, который представили для 2025 года — самый дешевый седан компании. Это одна из самых ожидаемых моделей немецкого бренда. Машина порадовала разнообразием своих возможностей для разных покупателей, что отражено в ассортименте модификаций.

Модель Mercedes-Benz CLA 3 поколения сперва рассекретили как седан, затем покажут универсал. В общем внешность получилась очень элегантной. Это отвечает современному корпоративному стилю компании.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе гибридной системы. Отдачу пока не раскрывают, но будут два уровня форсирования.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложат два варианта — мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВт*ч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes-Benz CLA 3 поколения будет объявлена ​​позже. Однако после отказа компании от 4-дверного A-class новинка станет самым дешевым седаном немецкого бренда. Впоследствии дебютирует универсал Mercedes CLA Shooting Brake 2026 модельного года.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.