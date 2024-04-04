Представлен самый дешевый кроссовер Toyota за $9500 (фото, видео) — Finance.ua

Представлен самый дешевый кроссовер Toyota за $9500 (фото, видео) Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Представлен самый дешевый кроссовер Toyota за $9500 (фото, видео), Фото: Autocar

В Индии представили новый Toyota Urban Cruiser Taisor. Компактный бюджетный купе-кроссовер в скором времени поступит в продажу по цене от 774 000 до 1 304 000 рупий ($9500 — 15 600), а потом появится и в других странах.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Urban Cruiser Taisor — самый дешевый кроссовер Toyota и один из самых доступных купе-кроссоверов в мире. Автомобиль является собратьем Suzuki Fronx — использует его платформу и агрегаты. Обе модели выпускаются на предприятии Maruti-Suzuki в Индии.

Фото: Autocar

Купе-кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor схож с собратом в профиль — у него наклонная крыша, высокая оконная линия и расширенные колесные арки. В то же время он отличается дизайном передней части с широкой решеткой радиатора и «двухэтажными» диодными фарами.

Размеры Toyota Urban Cruiser Taisor:

длина — 3995 мм;

ширина — 1765 мм;

высота — 1550 мм;

колесная база — 2520 мм;

клиренс — 190 мм.

В салоне установлен большой 9-дюймовый тачскрин, а в более дорогих версиях есть проекция на лобовое стекло. Также бюджетная модель может быть укомплектована климат-контролем, камерами кругового обзора и беспроводной зарядкой смартфонов. Объем багажника составляет 308 л.

Новый Toyota Taisor дебютировал с бензиновыми двигателями Suzuki объемом 1,2 л (90 л. с.) и 1,0 л турбо (100 л. с.). В первом случае предлагают 5-ступенчатую механическую и роботизированную КПП, во втором — механику или 6-ступенчатый автомат.

1,0-литровый вариант потребляет всего 4,4 л/100 км, а 1,2-литровую версию можно оборудовать заводским ГБО. Диаметр разворота кроссовера составляет всего 9,8 м.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.