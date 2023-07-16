Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео)

Мир
11
Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео)
Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео), Фото: BMW
BMW показали новый электромотоцикл CE 02. Он стоит от 7599 долларов и является самым доступным электробайком немецкой марки.
Об этом сообщает ее официальный сайт.
Новый BMW CE 02 — легкий городской мотоцикл для молодежи, который называют младшим братом модели CE 04. У него минималистский дизайн с маленькими штампованными колесами и миниатюрными крыльями. Масса, в зависимости от версии, составляет всего 119−132 кг.
Фото: BMW
Фото: BMW
Комплектация BMW CE 02 включает в себя ABS, светодиодные фары, функцию дистанционного старта и разъемы USB-C. Кроме того, в байке регулируются рычаги тормоза, а еще за доплату предлагаются специальные смарт-очки с функцией дополненной реальности.
Электромотоцикл BMW CE 02 предложен в двух версиях — с моторами пиковой мощностью 5 и 15 л. с. Максимальная скорость составляет 45 и 95 км/ч соответственно. Две батареи суммарной емкостью 3,92 кВт∙ч обеспечивают запас хода в 90 км.
Зарядить электробайк BMW CE 02 в домашних условиях можно за 3,5−5 часов. В быстром режиме зарядка на 80% занимает менее 2,5 часов.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.