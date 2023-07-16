Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео) — Finance.ua

Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео) 16.07.2023, 01:52 — Мир

Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW (фото, видео), Фото: BMW

BMW показали новый электромотоцикл CE 02. Он стоит от 7599 долларов и является самым доступным электробайком немецкой марки.

Об этом сообщает ее официальный сайт.

Новый BMW CE 02 — легкий городской мотоцикл для молодежи, который называют младшим братом модели CE 04. У него минималистский дизайн с маленькими штампованными колесами и миниатюрными крыльями. Масса, в зависимости от версии, составляет всего 119−132 кг.

Фото: BMW

Комплектация BMW CE 02 включает в себя ABS, светодиодные фары, функцию дистанционного старта и разъемы USB-C. Кроме того, в байке регулируются рычаги тормоза, а еще за доплату предлагаются специальные смарт-очки с функцией дополненной реальности.

Электромотоцикл BMW CE 02 предложен в двух версиях — с моторами пиковой мощностью 5 и 15 л. с. Максимальная скорость составляет 45 и 95 км/ч соответственно. Две батареи суммарной емкостью 3,92 кВт∙ч обеспечивают запас хода в 90 км.

Зарядить электробайк BMW CE 02 в домашних условиях можно за 3,5−5 часов. В быстром режиме зарядка на 80% занимает менее 2,5 часов.

Фокус По материалам:

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