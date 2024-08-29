Представлен самый быстрый в мире бронированный автомобиль (фото) — Finance.ua

Представлен самый быстрый в мире бронированный автомобиль (фото) Сегодня 05:43 — Фондовый рынок

Представлен самый быстрый в мире бронированный автомобиль (фото)

Представлен самый быстрый в мире бронированный автомобиль от US Armor Group, созданный на базе Lucid Air Sapphire, призванный изменить представление о роскоши бронированных автомобилей.

Этот автомобиль оснащен трехмоторной системой полного привода мощностью 1234 л.с., позволяющей разгоняться от 0 до 96 км/ч за 1,89 секунды, достигать максимальной скорости 330 км/ч и иметь запас хода до 687 км.

US Armor Group добавила легкие баллистические окна, выдерживающие выстрелы из .44 Magnum, и композитную броню, которая «в 10 раз крепче стали, но в пять раз легче». Благодаря этой броне масса автомобиля увеличилась всего на 175 кг, что незначительно повлияло на его производительность, позволяя развивать максимальную скорость более 320 км/ч.

Помимо брони автомобиль оснащен системой безопасности для защиты данных от хакерских атак. Эта технология непрерывно сканирует окружающую среду, собирая информацию из более чем миллиона источников, включая сканеры местных служб.

Клиенты могут дополнительно заказать усиленную броню для защиты от гранат и взрывных устройств, а также такие опции, как электрошоковые ручки, скрытые места для оружия и перечный баллончик в подлокотнике.

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