Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото) — Finance.ua

Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото) Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото), Фото: Stellantis

Представлен новый Peugeot 9X8 2024 года. Скоростной спортпрототип прошел модернизацию и с апреля будет участвовать в гонке на выносливость серии FIA WEC.

Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Изменения в конструкции Peugeot 9X8 обусловлены новым техническим регламентом соревнований. Новые правила позволили улучшить спортивный автомобиль.

Фото: Stellantis

В частности, 90% кузовных компонентов у Peugeot 9X8 — совершенно новые. Они по-прежнему изготовлены из карбона. Самая заметная новая деталь — большое заднее антикрыло, которое увеличило прижимную силу и улучшило аэродинамический баланс автомобиля.

Гибридная установка Peugeot 9X8 осталась прежней. Спортпрототип оснащен 2,6-литровым V6 твин-турбо мощностью 680 л. и 272-сильным электромотором. Это самый быстрый Peugeot в истории.

Фото: Stellantis

Шасси авто также не изменилось, но теперь его оснастили шинами разной ширины — 29 см спереди и 34 см сзади. Масса Peugeot 9X8 — чуть больше тонны.

Гоночный дебют Peugeot 9X8 2024 состоится 21 апреля на автодроме в Имоли (Италия).

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.