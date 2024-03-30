Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото) — Finance.ua

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Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото)
Представлен самый быстрый Peugeot в истории (фото), Фото: Stellantis
Представлен новый Peugeot 9X8 2024 года. Скоростной спортпрототип прошел модернизацию и с апреля будет участвовать в гонке на выносливость серии FIA WEC.
Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.
Изменения в конструкции Peugeot 9X8 обусловлены новым техническим регламентом соревнований. Новые правила позволили улучшить спортивный автомобиль.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
В частности, 90% кузовных компонентов у Peugeot 9X8 — совершенно новые. Они по-прежнему изготовлены из карбона. Самая заметная новая деталь — большое заднее антикрыло, которое увеличило прижимную силу и улучшило аэродинамический баланс автомобиля.
Гибридная установка Peugeot 9X8 осталась прежней. Спортпрототип оснащен 2,6-литровым V6 твин-турбо мощностью 680 л. и 272-сильным электромотором. Это самый быстрый Peugeot в истории.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Шасси авто также не изменилось, но теперь его оснастили шинами разной ширины — 29 см спереди и 34 см сзади. Масса Peugeot 9X8 — чуть больше тонны.
Гоночный дебют Peugeot 9X8 2024 состоится 21 апреля на автодроме в Имоли (Италия).
По материалам:
Фокус
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